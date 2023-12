Rahvusvahelise inimõiguste päeva puhul tellis Inimõiguste Instituut Turu-uuringute ASilt põhjaliku küsitluse, et selgitada välja Eesti elanike hinnang inimõiguste olukorrale meie riigis. 93 protsenti küsitluses osalenutest peab inimõiguste austamist julgeoleku tagamise eeltingimuseks.

Tervelt 80 protsenti küsitletutest nõustus väitega, et põhiseadus kaitseb indiviidi väärtuseid ja õiguseid, ning 74 protsenti vastajatest on veendunud, et meie riigis järgitakse inimõiguseid.