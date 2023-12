ENNE JA NÜÜD ⟩ Kui lehmad rannal ei peesita, kasvab rand roogu

Üksnes jää pole kunagi suutnud randu roovabana hoida – selleks on ikka tarvis kariloomi. Rannaniitude roostumine algabki tavaliselt pärast karjatamise lõppemist. Enamasti rannaniite ei niideta – kivide rohkuse tõttu meie rannikul on need pigem jäetud kariloomade pügada. 1960. aastal oli Eestis järel veel umbes 29 000 ha rannaniite, aastatuhande vahetuseks oli neist säilinud vaid pelk kuuendik. Pärast seda on asutud väärtuslikumaid rannaniite taastama.