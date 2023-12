Kuid erinevus Ukraina annetuste ja riiklike sihtasutuste vahel seisneb asjaolus, et riigi näol on tegemist terve süsteemiga. Küsimus on: kas selline süsteem sellisel kujul on mõistlik või annab kuskilt kokku hoida? Esimene kokkuhoiupunkt on näiteks ümber mõtestada riiklikud maine- ja turundusprojektid. Nendest täiesti loobuda ei ole mõistlik, sest igasugune brändindus käib alati välispoliitikaga kaasas. Eesti ei ole nii suur riik, et maailm teaks seda üksnes riigi eksisteerimise pärast. Alati tuleb oma nähtavuse pärast pingutada. Küsimus on, kuidas.