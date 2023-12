Eestis kehtivates seadustes on sätestatud, et nii, nagu ei tohi teha alaealistele vabalt kättesaadavaks alkohoolseid jooke ja tubakatooteid, nii ei tohi võimaldada neile ka vaba ligipääsu pornograafiale.

Nimelt kehtestab lastekaitseseadus (vt paragrahv 25), et «pornograafilise sisuga esemete, trükiste ja filmide tootmine, demonstreerimine ja levitamine lastele on keelatud». Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduses (vt paragrahv 3) on täpsustavalt lisatud, et «pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamisel väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta peab pakkumine olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealisel teosega tutvuda.»