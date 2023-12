MART RAUDSAAR ⟩ Kommunistid ja majandus

Kui mõelda peaministri sõnadele reaganoomika (USA majanduspoliitika president Reagani ajal 1981–89) võtmes ja Eesti konteksti arvestamata, võib temaga igati nõustuda. President Reagani majanduspoliitika peamised sammud olid lihtsad: võimalikult vähem riiklikku sekkumist, vähem bürokraatiat ning vähem makse, turg on isereguleeruv nähtus ja turumajandus areneb ise ilma pideva ja meeleheitliku arendamiseta. Ja tuleb nentida, et Ameerika Ühendriikides vähenes president Reagani võimu ajal tööpuudus ning majandus kasvas.

Thomas Sowell, USA majandusteadlane ning ühiskonnateemadel mõtleja (kes muide on mustanahaline) on korduvalt kirjutanud, et üks valitsuse suurimaid ülesandeid on hoiduda kiusatusest hakata majandust reguleerima, kui see on languses. Mistahes hindade fikseerimisest ja muudest plaanimajanduslikest elementidest ei tule midagi head, väidab Sowell.