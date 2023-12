Esitades kolmeteistkümnele seaduseelnõule kokku 2700 muudatusettepanekut, andis EKRE (taas) selge sõnumi, mis on nende plaan: täiemahuline obstruktsioon ja parlamendi tasalülitamine. Võttes iga muudatusettepaneku hääletamise eel vaheaja 10 minutit (värskelt taas kinnitust saanud praktika), tähendaks see parlamendile 540 töötundi ehk kuus kuud (t)ööseisakut ja ühe inimese «pantvangis» olemist. Just nimelt ühe, sest muudatusettepaneku hääletamisele panemiseks ja vaheaja võtmiseks enne hääletust piisab kas fraktsiooni esimehe või aseesimehe kohalolekust. Rohkem polegi vaja, et parlament «oma kontrolli alla võtta» ja kahjustada põhiseaduslikku korda määral, mis ohustab riiklust. Kas see on põhiseaduspärane? Kindlasti mitte.