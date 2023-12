Tiina Tambaum ⟩ Kes õpetab vanemale inimesele viisakust?

Lapsele annavad viisaka käitumise alused kodu, kool, kogukond. Tööealistele keegi otseselt moraali ei loe, kuid neid õpetab elu. Käitud halvasti, jääd ilma kliendist, halvemal juhul ka sõbrast ja juhendajast. Vanemad inimesed on aga needsamad viisakusreeglid jätnud vaakumisse, sest keegi naljalt neid korrale ei kutsu. Meid on õpetatud hallpead austama, ka siis, kui tema meid ei austa.

Käin mõnikord pensioniealiste ees rääkimas. Võiksin enne loengut kihla vedada – sest alati, tõepoolest alati juhtub see –, et kellelgi mobiil heliseb. Ja siin ma ei räägi sellest, et seade on unustatud vaikse režiimi peale panna. Kui esitluse ajal mobiil heliseb, siis üheksal juhul kümnest võtab kõne saaja kõne sealsamas ka vastu. Ja nii kuuleb ruumitäis inimesi dialoogi, mille tegelased on Lektor ja Hääl saalis: