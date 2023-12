KAIRE UUSEN ⟩ Kas rikkus ja vaesus tuleks rohepöörde vaates ümber sõnastada?

Hiljuti tekitas meedias tormi fakt, et suhtelises vaesuses elavate inimeste hulk on Eestis aastaga kasvanud. Inimlikult on muidugi kurb, kui pere ei saa endale kõike lubada või kui tuntakse seetõttu tõelist ilmajäetust ja tõrjutust. Tahaks küsida, et kas tarbimine ja majanduslik heaolu on tänases maailmas siiski kõige olulisem väärtus inimeseks olemise juures?