JUHTKIRI ⟩ Presidendi särakas riigikogule

Mida president ütles? Esiteks: «Me kõik saame aru, et erakorralisi parlamendivalimisi nüüd ei tule.» Teiseks: «Mis puudutab valitsuse usaldusega seotud seadusi, siis esiteks hindan ma nende puhul kooskõla põhiseadusega. Teiseks tahan näha, kui palju on need tõesti sisuliselt seotud riigieelarvega.»

Ei pea olema eriline poliitikageenius mõistmaks, et esimene sõnum on mõeldud EKRE-le ja teine Reformierakonnale. Praeguses parlamentaarses debatis on juba raske jälgida põhjuse ja tagajärje omavahelist seost, mis meenutab tuntud muna ja kana paradoksi, kuid alates üksteisele vastandumisest valimiste ajal on ka sellele järgnenud poliitikaelus EKRE ja Reformierakond omavahelisi suhteid eskaleerinud.

Parlamendis kujunenud ummikseisu osas oligi presidendil aeg sekkuda; ta astus esile õigel hetkel ning on kasutamas enda võimalusi sobiliku jõulisusega.

Võib nõustuda väitega, et valimistel tulebki eristuda ja selle juurde käibki oponendi kritiseerimine. Võib ka mõista seisukohta, et koalitsiooni kaheldava väärtusega eelnõude takistamine obstruktsiooni abil on osa parlamendi tööst. Samuti võib mõista valitsuse soovi opositsioon laiaks rullida ning parlamendienamusele tuginedes sisuliselt valitseda dekreetide abil. Teist ja kolmandat punkti võib mõista, kuid mitte heaks kiita. Ning president, kelle ülesanne on jälgida muu hulgas põhiseaduse mõttest kinnipidamist, ongi toimuvat laitnud.