ANASTASSIA KOVALENKO-KÕLVART ⟩ Varsti hakatakse meie suid sulgema

Selge on see, et suures saalis muudatusettepanekute üle ükshaaval hääletama ei hakata – see seiskaks parlamendi töö väga pikaks ajaks. Võttes arvesse asjaolu, et Reformierakonna juhitav koalitsioon on vaenukõne seaduse vastuvõtmisest väga huvitatud, on suur tõenäosus, et see seotakse usaldushääletusega. Sellega näidatakse väga selgelt, mida see seadus iseenesest tähendab – suukorvistamine, oponentide vaigistamine, sõnavabaduse piiramine. Sõnavabadust piirava seaduse vastuvõtmine usaldushääletusega saab olema sümboolseks alguseks tsensuuriajastule.