Vahur Laiapea ⟩ Lääne kultuuriruumi ühisosa islamiga on palju väiksem kui meie eliit loodab

Me ei saa kultuuri vahetada, võime vaid teeselda, simuleerida vahetamist. Aga teisest kultuuriruumist tulijad võivad meid välja vahetada, kui see on tulijate tõde ja kuulutus ja kui me alistumist sallivuseks peame, kirjutab filmirežissöör Vahur Laiapea.