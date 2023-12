Jüri Kuuskemaa ⟩ Raehärra Peter Mölleri mitu tröösti

Praegu Hopneri majaks nimetatava hoone gooti portaali kohale on müüritud portaalist veidi noorem kirjatud kivitahvel. Sellel «IHS. Tho godt myn trost allein. Peter Möller». Kolmetäheline lühend on lahtikirjutatuna «IHESUS» ehk Jeesus. Järgnev lause kinnitab ülivagalt: «Jumal on mu ainus trööst.» Allkiri kuulub raehärra Peter Möllerile, kelle valduses olid 16. sajandi lõpul niihästi viilmaja Vanaturu kaelas kui ka tollega külgnev poemaja fassaadiga Raekoja platsi poole. Neid mõlemaid laskis omanik renoveerida.