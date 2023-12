Maksutõusuvalitsus on hädas. Raha ja mõistus on otsas. Pool aastat tagasi käivitatud farss «Eesti otsib SUPERMAKSU» on viinud majanduse nii sügavasse kursitikku, et oleme majanduslangusega jõudnud 190 riigi võrdluses tagantpoolt vaadatuna auväärsele 3. kohale. Meist viletsamini läheb veel vaid Sudaanil ja Ekvatoriaal-Guineal.