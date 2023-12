Poolteist kuud varem sai osutatud sellele, et väike muutus maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse ehk LULUCFi sektoris oleks kliima- ja keskkonnaprobleemide leevendamisel märksa suurema kaaluga kui suur muutus autopargis (PM 12.10).

Eesti LULUCFi sektori heide on suurem kui kogu Eesti transpordisektoril. Seega on just siin keskkonna- ja kliimasäästu madalad õunad, st lahendused, kus väike pingutus toob suhteliselt suure tulu.