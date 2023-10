MIHKEL KUNNUS ⟩ Parem kolm hipsterit Teslas kui 30 maaperet Passatis!

Hetkel on hästi aktuaalne autode maksustamine. Et kuidas ja milleks. Üks õigustus, mis selles arutelus vilksatab, apelleerib keskkonnasäästlikkusele. Palju – ja põhjusega! – vaieldakse sellegi üle, kas keskkonnasõbralikum on elektri- või sisepõlemismootoriga auto. Ja see on päriselt keeruline, sest olulisi tegureid on nii palju.