ERKKI BAHOVSKI ⟩ Lumi lendab, lumi keeb

Ma ei kirjuta täiesti alla väitele, et Eesti on põhjamaa ja seega peaksime leppima, et meil on lumi. Siit aimub ikkagi sellist Jean-Jacques Rousseau’ moodi lähenemist, et ajalugu tuleks alustada uuesti, nullist. Senised tsivilisatsiooni saavutused oleks justkui kõik valed. Kas siis õige oleks elada lumega kuskil koopas või püstkojas? Käia vaid jala?