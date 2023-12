RAINER SAKS ⟩ Ukraina õhurünnak Krimmile oli sõja suurimaid. Venelasi ootab veel üks tõsine kaotus

See intsident viitab võimalusele, et Ukraina on paigutanud uued doonoritelt saadud õhutõrjesüsteemid Odessa piirkonda või siis Maosaarele õhutõrje üksuse. Venemaale on see väga tõsine kaotus, mis kindlasti segab oluliselt ettevalmistusi suuremateks Ukraina-vastasteks õhurünnakuteks.