Mida tuleks teha, et sündimus languselt tõusule pöörata? Kergekäeline vastus on – ju ei tööta meie peretoetuste süsteem, seda tuleks muuta. Ja nii ongi tehtud mitmesuguseid ettepanekuid ja neid toetavaid rehkendusi. On arvutatud välja, kui kallis on iga vanemahüvitise eest «ostetud» laps ja leitud, et hind on ikka ülemäära kõrge, hüvitis tuleks ümber planeerida.