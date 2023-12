Eesti Vabariik on läbi elanud kaks okupatsiooni, mis on jätnud sügava jälje meie rahva ajalukku ja mällu. Nõukogude ja Saksa okupatsioonid tõid kaasa tuhandete inimeste hukkumise, küüditamise, represseerimise ja kannatamise. Need okupatsioonid olid rahvusvahelise õiguse rikkumised, mida ei saa ega tohi unustada ega eitada.

Okupatsiooni eitamine on Eesti rahva solvamine, sest see vähendab ja moonutab meie rahvuslikku identiteeti, ajaloolist tõde ja õiglustunnet. Okupatsiooni eitamine on ka ohtlik, sest see võib õhutada vaenu, vägivalda ja konflikte nii Eesti-siseselt kui ka -väliselt. Okupatsiooni eitamine on ka vastutustundetu, sest see ei aita kaasa leppimisele, rahu tagamisele ega demokraatia arengule.