Ma ei pööranud pikalt õpetajate streigile tähelepanu, sest reeglina on 98 protsenti streikidest seotud avaliku arvamuse manipulatsiooniga. Nii ühel kui teisel poolel on alati tegelikke argumente, mida välja ei tooda, sest see tõde oleks liialt küüniline. Aga...

Palgateemas on alati ka subjektiivne ja objektiivne aspekt. Subjektiivselt on palgad enamasti liiga liiga väikesed või suisa talumatult väikesed. Objektiivselt on samad palgad tihtipeale okei, võrreldes paljude teistega. Ometi on ühiskonna jaoks olulistes sektorites ka subjektiivne rahulolematus objektiivne probleem. Tööturul ei ole piisavat pakkumist selleks, et riik saaks väga palju õpetajatele dikteerida tingimusi.