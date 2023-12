Krister Kivi ⟩ Sõnumisuunajate inglilaul jääväljade kohal

On küll külm, kuid eelmisel nädalal põhjustas Isamaa poliitik Tõnis Palts sotsiaalmeedias tulise tormi. Ta avalikustas oma erakonnakaaslase avastuse, millega aga iga huviline aadressilt teele.tallinn.ee leitava dokumendi «Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2024» abil isegi tutvuda võib. Nimelt on Tallinna linnas tervelt 80 palgalist töökohta erinevatele turunduse projektijuhtidele, pressiesindajatele, ristmeedia arendusjuhtidele, sisekommunikatsiooni juhtidele, sotsiaalmeedia juhtivspetsialistidele, avalike suhete nõunikele ja reporter-toimetajatele. Linn on otsekui üks suur meediaväljaanne või pigemini – võttes arvesse linna sõnumite kallutatust – hiiglaslik PR-agentuur, mille ülesandeks on laita oponente ja kiita üles oma ettevõtmisi.