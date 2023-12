KRISTJAN JÄRVAN ⟩ Kuigi väljas on külmakraadid, siis üks poliitiline jää hakkab sulama

Kui konverents läbi ja terve päeva kuuldud, kui palju häid omadusi päevakajalisel tehnoloogial on, siis ongi kerge tekkima tunne, et võiks kõik panused ühele kaardile panna. Käesolevas artiklis vaatame, kuidas see mõttemall on tekitanud senised probleemid Eesti energeetikas ja ähvardab praeguse valitsuse plaanides vinti peale keerata.