RAINER SAKS ⟩ Venemaa juhtkond elab uue Krimmi silla rünnaku hirmus

Ukraina õhuvägi selgitas eile detailsemalt, et Venemaa valmistab ette suuremaid õhurünnakuid Ukrainale. Kuid kuna neil on vähem rakette, kui eelmisel aastal, siis ettevalmistused venivad. Ukraina õhuvägede andmetel kasutas Vene armee eelmisel talvel vahemikus 9. september 2022 kuni 12. märts 2023 mastaapsetes õhurünnakutes Ukraina vastu kokku 1100 erinevat juhitavat raketti, milles Ukrainal õnnestus alla tulista 750. Lisaks jätsid nad veel 30% strateegilisse reservi, nii et kokku oli neil rünnakute jooksul olemas 1600 erineva tüüpi raketti.