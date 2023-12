JUHTKIRI ⟩ Prügiga vesi ahjus

Uue jäätmereformi põhjuseks on asjaolu, et Eesti ei suuda täita Euroopa Liidu suurejoonelisi prügikäitlemiseesmärke. Meil peaks minema ümbertöötlemisele 55 protsenti prügist, aga läheb vaid 30 protsenti. Seetõttu ähvardab Eestit juba mõnda aega trahv. Aastateks 2030 ja 2035 on seatud veelgi kõrgemad ringluseesmärgid, vastavalt 60 ja 65 protsenti. See on üsna varsti.