RIHO TERRAS ⟩ Kui Putin kaotab Krimmi, läheb käiku tuumarelv? Tegelikkus ja tagajärjed

Venemaa on pärast täiemahulist rünnakut Ukraina vastu korduvalt ähvardanud tuumarelvade kasutamisega. See hirmutamine on kindlasti mõjutanud mitmeid ajakirjanikke läänes ning usutavasti ka poliitikuid. Seda ka nüüd, mil ei välistata, et kaotades Krimmi, laseb Putin käiku taktikalise tuumarelva (vt nt Daily Mail 3. detsember). Kuid see ei tähenda, et tuumarelva kasutamine oleks ilmtingimata realistlik.