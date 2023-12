VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS ⟩ ERRi majavajadus on ilmne. Aga kas selleks peaks kogu kultuuriehitiste konkurssi solkima?

Lühidalt räägin asjast nii, nagu seaduses ridade vahele on peidetud. ERRi uue maja vajadus on selge. Aastaid oligi see poliitiliste rahaliste valikute hulgas, aga töösse siiski ei läinud. Asi läheb järjest pingelisemaks: eelarves selleks raha ei näi olevat. Paralleelselt sellega on olemas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida, viis objekti. Väga erinevatel põhjustel ehitiste valmimine eriti ei liigu. Poliitiku peas sünnib lahendus: muuta kulka seadust nii, et saaks ERRi maja ehitada kulka rahaga, teiste objektide kõrvalt. Keegi satub ilma taotlust esitamata otse finaali, kui konkurendid on langenud juba eelvoorudes.