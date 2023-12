28. novembril Tallinnas toimunud konverentsil «Kuidas tagada Eesti konkurentsivõime globaalses talendirallis» rääkisid säravad inimesed ministeeriumidest, sihtasutustest ja kutseorganisatsioonidest, et Eesti sisserände piirmäärad on arengule kitsaks jäänud. Nad pole veel tajunud, et maailm on täiesti muutunud.