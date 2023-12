Jüri Kotšinev ⟩ Putinism elab edasi ka ilma Putinita

Üha sagedamini kostab maailma juhtivate poliitanalüütikute suust intrigeeriv küsimus, milline saab olema Venemaa siis, kui riigi praegune liider Vladimir Putin selle eesotsast lahkub. Kas võimalik kaotus sõjas Ukrainaga muudab Venemaa režiimi ja kas putinism elab edasi juba ilma Putinita? Kas Venemaa saab üldse muutuda tulevikus totalitaarsest pisutki demokraatlikumaks riigiks? Sellele küsimusele on võimalik vastata. Vastus on minu arvates üks: ei, ei muutu, on sõjaajaloolane Jüri Kotšinev kindel.