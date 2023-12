Raul Eamets ⟩ Miks kõikidele soovijatele ei jagu võlakirju?

Hiljuti lõppes mitme panga (LHV, Bigbank) võlakirjade emissioon. Meediakajastust jälgides jääb mulje, et kui võlakirju on kordades üle märgitud, siis see on midagi toredat ja näitab ettevõtte edukust ja populaarsust. Tõepoolest, kui inimesed soovivad võlakirju osta, viitab see sellele, et nende meelest on ettevõte usaldusväärne ja jätkusuutlik ning võimeline ka kümne aasta pärast oma võlad tagasi maksma.