VAHUR LUHTSALU ⟩ One Way Ticket ehk üheotsapilet tundmatusse

Tegu on kaheosalise artikliga. Allolev on artikli I osa.

Kirjutasin üheksa aastat tagasi novembris Sirbile artikli pealkirjaga «Rail Baltic. Mõned mõtted väljaspool eelarveridu». Enne seda ja ka vahepealsel ajal on Balti riikide ja Eesti suurima taristuprojekti kohta kirjutatud, arvatud üksjagu. Ainuüksi Sirbi veebilehel on leitavad 192 artiklit, mis seda sõnapaari, «Rail Baltic» sisaldavad. Hardo Aasmäe, Priit Humal, Ago Samoson, Martin Oja, Raivo Soosaar ja paljud teised on pidanud vajalikuks kirjutada sel teemal, rääkimata kajastustest massimeedias ja sotsiaalvõrgustikes.