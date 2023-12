TOOMAS KIHO ⟩ Mängisime oma OSCE-protesti nadilt välja. Tulevikus võib see isegi ohtlik olla

Neid ei tahaks tegelikult keegi sellesse ritta lisada, ning ajaloo lõpus, kus me veel mõnekümne aasta eest elasime, tunduski, et sõdadega enam arvestama ei pea ning piisab diplomaatilistet sammudest ja pingutustest. Varasemate aastakümnete jooksul on ridamisi sõlmitud kokkuleppeid riikide vahel, et nende piirid on puutumatud, nt Helsingi lõppakt; on tehtud kõiksugust kahe- ja mitmepoolset koostööd, nii majaduslikku kui kultuurilist, on asutatud rahvusvahelisi organisatsioone alates ÜROst või OSCEst kuni ROKini jne.