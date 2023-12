Mait Kraun ⟩ Kinnitage rihmad – tulemas on majanduslangus ja võib-olla ka deflatsioon

Deflatsioonisurvele viitavad mitmed olulised näitajad. Esimene näitaja on intressikõvera pöördumine USAs – see on protsess, kus lühiajaliste riigivõlakirjade tootlus (või intress) tõuseb pikaajalistest kõrgemaks. Intressikõverat vaadatakse erineva tähtajaga võlakirjade lõikes, aga üheks olulisemaks peetakse kümne- ja kaheaastaste võlakirjade tootluse vahet. Kui kaheaastaste võlakirjade tootlus tõuseb kümneaastaste omast kõrgemaks, nimetatakse seda intressikõvera pöördumiseks (inverted yield curve).

Intressikõver on majanduse juhtiv indikaator – see tähendab, et see on ajaloos liikunud teatud suundades alati enne majanduskasvu või langust, ennustades ette nii majandustõusu kui languse perioode.