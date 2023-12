Anu Laas ⟩ Sundiv kontroll ja sundiv käitumine tuleb kriminaliseerida

Statistikaamet osales üleeuroopalises soopõhise vägivalla uuringus, mida Eestis on nimetatud lihtsalt suhteuuringuks, mille tulemustest selgus, et nii naised kui ka mehed kannatavad füüsilist, vaimset ja seksuaalset vägivalda enim just paarisuhetes. Võrreldes teiste Euroopa riikidega, on Eesti psühholoogilise vägivallakogemusega naiste osakaal kõrge (39 protsenti). Levimuse kõrged numbrid peegeldavad kultuurierinevusi ning teadlikkust käitumisviisidest, mida ühes kultuurilises kontekstis nähakse psühholoogilise vägivallana, kuid teises peetakse normaalseks või aktsepteeritavaks.