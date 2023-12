BORIS KIRT ⟩ Tarbija peab maksma tasu, mis pole tarbimisega tegelikult seotud

Alguse sai see 2007. aastal, kui tollane Eleringi juht Taavi Veskimägi sai oma meelevalda taastuvenergiatasude kokkukogumise ja laialijagamise. Kuigi seda tarbijale pealesunnitud lisakoormist nimetatakse tasuks, on see oma olemuselt siiski maks, millel pole mingitki seost ei elektrienergia tarbimisega ega ka võrgutasudega.

See, et taastuvenergia tasu/maks ei laeku mitte riigi eelarvesse, vaid ühe riigiettevõtte pangakontole, on meie majanduskeskkonnas omamoodi unikaalne nähtus. Omaette kurioosum on seegi, et Eleringile, kes põhitegevusena peab vastutama tarbijate elektrienergia varustuskindluse tagamise eest, on koos taastuvenergiatasude manageerimisega kaasa antud justkui pangandusega seotud funktsioonid.