Avalikkuse ja poliitikute tähelepanu pälvib suuresti debatt eelarve ja võimalike uute maksude üle, kuid sellele vaatamata ei ole nn. vihakõne seadust päevakorrast maha võetud ning on põhjust arvata, et selle Riigikogus vastuvõtmise protsess liigub tasapisi edasi. Seda teemat jälgivat Isikuvabaduste Sihtasutuse tegevust toetavad kultuuri- ja ühiskonnategelased on teinud vihakõne vastase avaliku pöördumise.