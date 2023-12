Rainer Saks ⟩ Zelenskõi: vastupealetung ei ole andnud soovitud tulemust

Peale kolmepäevast vägede inspekteerimist rinde piirkonnas teatas Ukraina president eile lühidalt ja konkreetselt, et vastupealetung ei ole andnud soovitud resultaate. Tema hinnangul on see põhjustatud suuresti Ukraina armee ebapiisavast relvastusest, mispärast on Ukraina jõud olnud edukaks pealetungiks liiga napid. Samas ta rõhutab, et ei saa sellel teemal liigselt kaevelda, kuna doonorite abi Ukrainale on üldse vastupanu võimaldanud.