JUHTKIRI ⟩ Sotsialismi pole vaja, aga katteta lubadusi samuti mitte

Me ei arva, et hooldekodureform oleks tingimata halb mõte. Plahvatuslikult kasvanud nõudlus näitab, et selle teenuse järele on karjuv vajadus. Kõiki neid inimesi hooldati enne reformi lähedaste poolt või poolikult, mis tähendas tunduvalt halvemat elukvaliteeti.

Samuti ei arva me, et lahendus on tagasipöördumine sotsialismi, kui plaanikomitee kabinettides kõik kuni pisiasjadeni ära otsustati. Mäletate veel sotsialismi kolme võitu: sitavõitu, kallivõitu, vähevõitu?

Reformil on kindlasti olnud kiiduväärseid tulemusi: hooldekodutöötajate palgad on tõusnud ja hooldekodukohti on juurde tulnud. Aga reformi kavandajad on nõudluse kasvu täiesti valesti hinnanud ja neil ei ole seda raha, mida see reform vajab.