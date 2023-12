Eesti piir on olnud väga pikka aega murrangujooneks eri kultuuride vahel. Kuigi Euroopa Liidu programmi tunnuslauseks oli «Connected across borders» («Piiride kaudu ühendatud»), on piirid loodud ikkagi selleks, et hoida oht väljas ja omad turvaliselt. Arheoloogiliste leidude põhjal saab järeldada, et Kagu-Eestis on valvatud piiri juba üle 700 aasta.