Ülle Harju ⟩ Michali ja Marrani kirbutsirkus metsaga

RMK küttis ootused oma uuele arengukavale sedavõrd üles, et ka kõige umbuslikumad skeptikud lõid korraks kõhklema: ehk tõesti petab neid sisetunne, et tegelikult ei muutu mitte midagi? Kui arengukava esitlus meenutas saadet «Hommik Anuga», kus saatejuhiks tellitud telestaar mesimagusa häälega RMK juhte kiitis, tõi see kõhklejad reaalsusse tagasi.