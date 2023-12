Ja seda olukorras, kus Eesti on demograafilise kollapsi äärel. Kui mõned üksikud helgemad aastad välja arvata, oleme praeguseks juba enam kui veerand sajandit olnud negatiivse iibega riik.

Asja teeb veel hullemaks see, et nüüdseks on sügavasse pensionipõlve jõudnud ka suur sõjajärgne põlvkond, kes paneb lähema kümnendi jooksul oma kriitilise massi osas paratamatult pillid lõplikult kotti. Asemele teist nii suurt põlvkonda enam ei tule, sest laulva revolutsiooni aegne ühekordne hüpe jäi selleks liiga lühikeseks.