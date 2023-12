ERKKI KOORT ⟩ Ränderünne ja varirände eripärad Euroopa piiridel

Narvas Sõpruse sillal seisavad betoonist püramiidplokid ehk «lohehambad». Need viidi sinna esimest korda, kuna rändesurve Soomele kasvas suureks, sealne piir suures osas suleti ning esimesed migrandid jõudsid meieni. Tuleb arvestada, et see ei ole esimene kord, kui betoonpaneelid on sillal, 1990. aastate alguses olid need samuti seal. Loomulikult ei olnud tollal Eestil sellist tüüpi tõkestusvahendeid. Ometigi on sellist tüüpi tõkestuse toomine varasemast erinev.