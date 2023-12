Ajakirjandusele info edastanud allikas omistas aktsiooni SBU-le, kuigi Ukraina sisejulgeolekuteenistus ise seda ametlikult ei kinnita. Ukraina ajakirjanduses väideti, et tegemist on peamise raudteeharuga, mida mööda veetakse kaupa Aasia suunal.

Tegelikult ei lõika see plahvatus läbi Venemaa peamist raudteeühendust Hiina suunal. Kui purustused on tõsised ning raudtee taastamine võtab kaua aega, siis on kindlasti väga tugevasti häiritud Venemaa veosed Kaug-Idast. See tähendab, et ka Põhja-Koreast saadava laskemoona veod muutuvad palju keerulisemaks, kuid ei katke täielikult.