LEA DANILSON-JÄRG ⟩ Neljandik lapsi jääb sündimata. Miks?

Puur toob probleemi tõsiduse ilmestamiseks näite, et kui SKT väheneks 24 protsenti, siis me tunneksime seda kõik väga valusalt, aga sündide arvu sama suurt vähenemist võetakse pelgalt statistilise numbrina, olgugi et just sellest sõltub ühiskonna pikaajaline kestlikkus. Seetõttu tuleks tema arvates asjaomastel institutsioonidel mõelda, kuidas tekkinud olukorrale reageerida.