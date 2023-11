MAREK STRANDBERG ⟩ Kopp-kopp, laske naftašeik sisse

Tegelikult oli nii, et ammu enne seda, kui järjekorras 28. rahvusvaheline kliimakonverents (COP28) Dubais algas, oli šeik juba sisse lastud. Asjaolu, et kliimakonverentsi bossiks on üks tuhandetest õlikuningatest, on loomulikult šokeeriv. Selleks on 50-aastane ja Ühendriikides oma keemiainseneri- ja ärihariduse saanud sultan Al Jaber. Sama šokeeriv on asjaolu, et selle konverentsi osalejate hulk on umbes 70 000. Mõelgem, mida läbirääkivat saaks meie lauluväljakutäie rahvaga ette võtta, rääkimata muidugi süsinikuheitest, mida nende kokkutulemine tähendab? No saaks – laulva revolutsiooni teadagi – aga kas selline koostöövorm on sobilik üleilmse tehnoloogilise pöörde käivitamiseks? Eestistki kulges sinna 50-pealine kamp.