JUHTKIRI ⟩ Oravad laste kallal

Viimane tähelepanek on kahtlemata õige, kuid paraku on raha olemasolu laste kasvatamiseks eriti vajalik tänases kalliks põhjamaaks muutunud Eestis. Enam pole kõigil vanavanemaid, kelle käest saada kingiks kartuleid või hoiuseid; samuti ei õmble inimesed enam lasteriideid ise.

Kolmandaks, praegune riigi rahandusolukord ei saa kätkeda Reformierakonnale kui pikalt valitsust juhtinud erakonnale endas midagi uudset. Nagu rahvastikukriis, nii ka riigi rahanduse kriis on küpsenud pika aja jooksul ning on olnud seotud suurte, sageli seadusesse kirjutatud püsikuludega ning ebaefektiivse riigisektoriga. Kärpimist tuleks alustada hoopis sealt, aga mitte laste arvelt.

Väga kummaline on seegi seik, et senini jõukuse suurenemise eest seisnud Reformierakonna meelest on mõned inimesed liiga rikkad, et saada vanematoetust (hästi, hästi, sarnases küsimuses toetasid neid kolmanda lapse suurema toetuse kaotamise asjus ka sotsiaaldemokraadid). Kus peaks olema piir rikaste ja vaeste vanemate vahel ning millise sissetulekunumbri juures võiks selle määra riiklikult kehtestada?