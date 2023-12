ENNE JA NÜÜD ⟩ Kui sillad muutusid tammideks

1854. aastal kirjutas G. von Sivers, kuidas ta 1852. aasta juulis Võrtsjärvelt purjepaadiga Tartu poole teele asus, et uurida, miks on Emajõe vool takistatud: «Kui meil lõpuks õnnestus oma purjekas Jõesuus vigastamatult puulaevade vahelt läbi juhtida, leidsime eest tammitaolise nahksilla, mille vastu me paat oleks äärepealt purunenud. Selle keskosa sai vastuvoolu avada ja jõesõidukid said end sealt läbi pressida. Ka meil õnnestus lõpuks kahe inimese abiga oma paat sillaavast läbi vedada.