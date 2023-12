Jüri Kuuskemaa ⟩ Hõissa, toomkiriku torn on maailma ilusaim!

Laiema üldsuse silmis on ehk mõnevõrra tagaplaanile jäänud Tallinna ja meie vanalinnaga seotu. Pole sugugi iseenesestmõistetav, et Tallinn kannab tänavu Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Üleeuroopalise loterii peavõiduks saame lugeda sedagi, et paar aastat tagasi tunnistati Tallinna jõululaat kõige sarmikamaks Euroopas. Hiljuti vilksatas aga teade, et Tallinna toomkiriku torn on tunnistatud rahvusvahelise katuseala föderatsiooni IFD poolt maailma kõige ilusamaks! See teade ei pälvinud paraku aukohta Eesti ajalehtede esikülgedel.