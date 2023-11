Valitsus on oma poliitikaga süstemaatiliselt lõhkumas ettevõtluse kindlustunnet. Nüüd asutakse lõhkuma perede kindlustunnet.

Eesti poliitikas on olnud teatav baaskonsensus lastega perede toetamisel. Selle lähtekohaks on, et kehtivaid perepoliitika meetmeid ei halvendata.