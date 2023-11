Hakatuseks üks 20 aasta tagune lugu. Ühes väikeses puust Eesti linnas oli Euroopa suurim suusatehas. Käisime seal ülikooli rahvaga külas ja pinnisime giidirollis inseneri, et palju neil arenduspersonali on. 1,5 kohta oli. Aasta pärast pandi tehas kinni ja 248 töötajat vallandati, sest Venemaal avati veel suurem tehas ja seal oli tööjõud odavam.

Moraal? Ainult allhankega tegelemine, kui ei suudeta või ei taheta oma kaubamärki välja arendada, umbes nii lõpeb, sest lihtsam töö otsib tegemiseks soodsamaid kohti. Allhange ise ei ole paha, sellega annab korralikult teenida, aga probleem on sellesse kinni jäämine. Kui ettevõttel on pidevalt uusi teadmisi loov tootearendus ja võrgustik ettevõtetest, partneritest, ülikoolidest, kust neid lisaks ammutada, siis aitab see kesta ka siis, kui osa tootmist ära kolib.