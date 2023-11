RAINER SAKS ⟩ Miiniplahvatuses hukkus Vene kindralmajor. Seejuures pange tähele ühte asjaolu

NATO välisministrite kohtumisel oli vähemalt avalike meediakajastuste järgi Ukraina üks olulisemaid teemasid, kuid olulisi uusi sõnumeid ei laekunud. Korrati üle viimaste kuude Ukraina doonorite sõnumit, et tuleb tugevdada Ukraina õhukaitset, et kaitsta Ukrainat Venemaa rünnakute eest energeetika taristu vastu. Korrati ka üleskutseid Ukrainat edasi toetada.

Sõnumeid, mis kutsuks üles sõjategevust lõpetama ja pidama Venemaaga läbirääkimisi, ei esitatud. Kui mõnel lääneriigi ametnikul on selline nägemus, siis ametlikele kohtumistele ei näi see olevat jõudnud, vaid piirdutud on anonüümsete lugudega lääne meedias.